Манікюр, який не підведе: 4 універсальні варіанти на будь-який випадок

Червоні нігті, манікюр. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Деякі варіанти манікюру не виходять із моди роками. Вони не набридають, легко поєднуються з будь-яким одягом і завжди мають доречний вигляд — незалежно від сезону чи приводу.

Якщо хочеться зробити покриття, яке не втратить актуальності вже за кілька тижнів, редакція Новини.LIVE радить звернути увагу саме на ці ідеї.

Мінімалістичний декор

Не обов’язково прикрашати нігті великими стразами чи складними візерунками. Іноді достатньо кількох маленьких деталей, щоб манікюр заграв по-новому. Акуратні золотисті або сріблясті елементи, крихітні кристали чи об’ємні гелеві акценти додають покриттю цікавинку, але не роблять його надто яскравим. Такий дизайн підійде навіть тим, хто зазвичай обирає стриману класику.

Стильний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Червоний, який ніколи не підводить

Є кольори, що залишаються актуальними за будь-яких трендів, і червоний — один із них. Він має дуже вдалий вигляд у поєднанні з глянцевим покриттям. Саме такий манікюр регулярно повертається на модні покази та не втрачає популярності серед тих, хто цінує елегантність.

Червоний манікюр. Фото з Instagram

Молочний відтінок знову в тренді

Світлі молочні нігті вкотре повернулися до списку найактуальніших варіантів. У 2026 році цей колір отримав ще більше уваги після того, як Pantone назвав Cloud Dancer одним із головних відтінків року. Таке покриття виходить дуже ніжним, освіжає руки та пасує практично всім. До того ж його легко доповнити перламутровим або мерехтливим топом, якщо захочеться трохи змінити настрій манікюру.

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Молочний. Фото з Instagram

Коричневі відтінки замість чорного

Коричнева палітра вже давно перестала асоціюватися лише з осінню. Сьогодні це одна з найстильніших альтернатив класичному чорному. Шоколадний, кавовий, мокко чи горіховий відтінки мають дорогий та благородний вигляд і добре поєднуються як із повсякденними образами, так і з більш святковими. Якщо хочеться чогось спокійного, але не банального, це один із найвдаліших варіантів.

Колір мокко. Фото з Instagram

Раніше ми писали про побутові звички, які можуть мати негативний вплив на стан наших нігтів. Доведеться відмовитися від них, якщо хочете щось змінити.

Також Новини.LIVE повідомляли, на який манікюр задала тренд Джей Ло. Дуже сміливий варіант, але підійде навіть на кожен день.