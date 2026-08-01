РФ увечері 31 липня 2026 року завдала удару по сортувальному терміналу Нової пошти в Полтаві

Пожежа на сортувальному терміналі Нової пошти в Полтаві після обстрілу ввечері 31 липня 2026 року. Фото: Нова пошта

Увечері в п’ятницю, 31 липня, армія РФ зруйнувала сортувальний термінал Нової пошти в Полтаві. Працівники в момент атаки перебували в укриттях. Жертв і постраждалих немає.

Про це з посиланням на повідомлення компанії передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Нової пошти

Удар по Новій пошті в Полтаві 31 липня

Триває ліквідація наслідків обстрілу. Інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом.

“Компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці”, — йдеться в повідомленні Нової пошти.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка повідомляв, що вдень 31 липня російські війська завдали масованого удару по житловому масиву Краматорська. Від атаки постраждали освітній заклад, торговий центр і будинки. Декілька людей зазнали поранень, а ще одна жінка загинула.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав, що після російського удару по Криворіжжю в лікарнях станом на ранок 31 липня залишалися четверо людей. Шестирічну дитину та 15-річного підлітка виписали. Вони лікуватимуться амбулаторно.