Трамп заявив, що США можуть у будь-який момент отримати доступ до ресурсів України

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів. За його словами, це дозволяє американській стороні отримати доступ до українських природних багатств.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив в ефірі America’s Voice.

Заява Трампа про надра України

За словами американського лідера, Україна володіє значними запасами корисних копалин і надзвичайно цінними природними ресурсами. Він також припустив, що загальна вартість доступу до них може перевищувати 300 мільярдів доларів.

“Україна дуже багата, там дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних ресурсів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо”, — заявив Трамп.

Президент США наголосив, що американська сторона вже має відповідні домовленості з Україною щодо співпраці у сфері видобутку стратегічних ресурсів. Водночас він не уточнив, про які саме механізми реалізації угоди йдеться.

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Заява Трампа пролунала на тлі активної співпраці України та США у сфері критично важливих мінералів, які мають стратегічне значення для сучасної промисловості, оборонної галузі та виробництва високотехнологічної продукції.

Як писали Новини.LIVE, раніше Трамп висловився про ліцензії Patriot для України. За його словами, існує ризик, що держави, які отримують такі розробки, у майбутньому можуть змінити свою позицію.

Водночас Володимир Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту зимою. Україна планує згодом самостійно випускати необхідні зразки закордонної зброї на власних потужностях.