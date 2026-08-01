Ринок електромобілів: як Євросоюз планує обійти Китай за три роки

Електрокросовер Renault 4 E-Tech 2026 року. Фото: netcarshow.com

Транспорт залишається головним джерелом викидів парникових газів на території Європи. Залежність від імпорту нафти коштує європейським країнам сотні мільярдів євро щороку. Проте аналітики T&E бачать реальні перспективи для швидкого ривка у сфері електрифікації, що дозволить випередити Китай уже найближчим часом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ecopolitic.

Перегони лідерів

За даними T&E, Євросоюзу знадобиться лише три роки, щоб наздогнати Китай за відсотковою часткою продажів електротранспорту. У 2025 році частка продажу електрокарів у КНР становила 31% (8,5 млн авто), тоді як у ЄС цей показник сягав 19% (2 млн авто). Попри абсолютну кількісну перевагу Китаю, відсоткове співвідношення в європейських країнах має всі шанси вирватися вперед.

Покупці в Європі надають перевагу локальним автовиробникам через широкий вибір, нижчі ціни та високі екологічні стандарти. Торік 71% проданих у ЄС електромобілів було вироблено на території союзу. У сегменті гібридів частка європейських марок склала 64%, тоді як на китайські бренди припало 17%. Домінування на внутрішньому ринку стає трампліном для виходу європейських марок на міжнародні арени.

Інші сегменти

У сегменті електровантажівок окремі країни ЄС вже обганяють Китай за відсотком купованої техніки. У Данії, Швеції та Нідерландах частка нових вантажівок на електротязі вища, ніж у КНР. Водночас європейський ринок акумуляторів зміцнює власні позиції за підтримки державних фінансових програм.

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Європа також утримує першість у сфері екологічного транспорту на воді та в повітрі. З 64 масштабних світових проєктів з виробництва екологічного авіапального 41 реалізується у Європі. За валовою місткістю електричних суден ЄС уже випередив Китай, а розвиток портової інфраструктури прискорює перехід на чисту енергію.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасний дизайн та низька ціна роблять китайські автомобілі привабливими під час купівлі в автосалонах. Проте досвід експлуатації в Європі свідчить про стрімке зростання кількості дефектів на другому та третьому році володіння.

Також читайте, чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у ЄС. Поки європейські водії платять повну ціну, покупці в Піднебесній користуються перевагами десятиліть державної підтримки та інтегрованого виробництва.