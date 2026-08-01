Прогноз погоди в Україні на серпень— синоптик Діденко прогнозує сильну спеку

Люди на прогулянці влітку. Фото: Новини.LIVE

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про суттєве посилення спеки в Україні вже найближчими днями. За її прогнозом, якщо в суботу погода буде просто спекотною, то вже з неділі та впродовж наступного тижня країну накриє хвиля сильної спеки.

Про це синоптик написала у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Коли послабиться спека в Україні

За словами Діденко, найближчими днями температура повітря й надалі зростатиме, тому українцям варто бути готовими до тривалого періоду високих температур.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується орієнтовно з 7 серпня. Саме тоді температура повітря може почати поступово знижуватися, хоча прогноз ще може уточнюватися. Щодо опадів, то найближчим часом їх не прогнозують. За словами синоптикині, над більшою частиною України переважатиме суха повітряна маса.

У Києві погода розвиватиметься за таким самим сценарієм. Уже з неділі спека в столиці посилюватиметься, а сухе повітря сприятиме збереженню високих температур протягом кількох днів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, цього літа низка європейських країн зіткнулася з аномальною спекою. Високі температури призвели до погіршення самопочуття людей, масштабних лісових пожеж і зростання смертності, особливо серед літніх людей та інших вразливих категорій населення.