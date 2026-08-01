Вітренко закликав терміново скликати позачергову сесію Київради, щоб перерозподілити бюджет

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

Депутат Київради від партії “Слуга народу” Андрій Вітренко закликав невідкладно скликати позачергову сесію міськради. За його словами, столиця потребує термінового перерозподілу бюджету після російських атак. Кошти він пропонує спрямувати на відновлення пошкоджених будинків, допомогу постраждалим, підготовку шкіл та підтримку Сил оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Вітренка.

Допис Андрія Вітренка. Фото: скриншот

У Київраді пропонують терміново переглянути бюджет після російських ударів

За словами Вітренка, Київраду необхідно скликати через наслідки останніх російських обстрілів столиці. Зокрема, він вважає, що фінансування слід спрямувати на ліквідацію наслідків атак РФ, відновлення пошкоджених житлових будинків, підготовку постраждалих закладів освіти до нового навчального року, допомогу киянам, які постраждали від обстрілів, а також на збільшення підтримки Сил оборони.

Депутат зазначив, в умовах повномасштабної війни столична влада має змінити підходи до використання бюджетних коштів.

“В умовах повномасштабної війни столична влада не може працювати за довоєнними підходами. Щоденні російські атаки вимагають максимальної відповідальності, оперативності та концентрації на захисті мешканців столиці”, — наголосив він.

Читайте також:

Вітренко також закликав усіх депутатів Київради підтримати проведення позачергової сесії та ухвалити рішення, які, за його словами, відповідають потребам воєнного часу. За словами Вітренка, нині кожна бюджетна гривня має бути спрямована насамперед на безпеку людей, захист столиці та оборону держави.

Як писали Новини.LIVE, у ніч на 1 серпня РФ знову атакувала Київ балістикою. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих. Також постраждали понад 30 людей, частину з них госпіталізували.

Зокрема, люди загинули у Дарницькому районі. Там пошкоджено житлові будинки, вибито вікна та згоріли автомобілі. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки удару.