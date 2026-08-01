Експорт газу з України: чому про це заговорили та які умови треба виконати

Руки тиснуть одна одну, газ. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

У країні, яка воює, словосполучення “продавати газ” звучить дивно. Проте цифри показують, що частина видобутого палива просто не знаходить покупця всередині держави. У приватному секторі накопичився надлишок, і тепер уряд обговорює, за яких умов його можна продавати за кордон, не ризикуючи енергетичною безпекою країни.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передають Новини.LIVE.

Звідки взявся зайвий газ

Промислові та комерційні споживачі стали купувати майже вдвічі менше газу, ніж до війни. А приватні компанії тим часом продовжують видобувати скільки й раніше — 300-330 мільйонів кубометрів щомісяця. Виходить, що пропозиція зрівнялася з попитом або навіть перевищила його.

Це створює не просто “зайвий” газ, а справжню фінансову проблему для компаній. Коли товару більше, ніж покупців, ціни падають. Разом з ними — і гроші, які компанії могли б витратити на буріння нових свердловин чи ремонт обладнання, пошкодженого російськими атаками. Якщо ситуація не зміниться, компанії ризикують взагалі зменшити видобуток.

Чому імпортний газ не рятує ситуацію

За даними моніторингу ExPro, у липні газ в Україні коштував більш ніж на 30% дешевше, ніж у Європі. Різниця в ціні сягнула рекордних 20 євро за мегават-годину. З фінансової точки зору, купувати газ за кордоном зараз немає жодного сенсу.

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Чи вистачає газу з запасом

Ні. Надлишок стосується лише приватного сектору, а не всієї країни. Держава все одно мусить забезпечити газом населення, теплокомуненерго, промисловість та виробництво електроенергії. А також накопичити резерв у підземних сховищах на випадок нових обстрілів газової інфраструктури.

Станом на 26 липня в українських сховищах зберігалося близько 13,1 мільярда кубометрів газу і це досить хороший показник.

Скільки газу можуть дозволити продавати

За проєктом урядового рішення, щомісячний ліміт на експорт визначатиме Міністерство енергетики. Він має бути не більше 15% від того, скільки видобули місяцем раніше. Виходячи з нинішніх обсягів видобутку, це орієнтовно 45-50 мільйонів кубометрів на місяць.

Але саму лише цю формулу застосовувати недостатньо. Перед тим як дозволити експорт, потрібно перевірити ще кілька речей:

чи достатньо газу в сховищах і чи виконується план його накопичення;

який прогноз балансу газу до кінця опалювального сезону;

як змінюється видобуток і імпорт;

скільки газу потребують електростанції;

яка прогнозована температура взимку та наскільки захищена газова інфраструктура від атак.

Дозволити продаж за кордон можна лише тоді, коли всі ці показники підтверджують — країні газу вистачить, а безпеці нічого не загрожує.

Що це дасть продавцям газу

Контрольований експорт може реально допомогти газовидобувним компаніям. Це покращить їхній фінансовий стан, дасть їм змогу інвестувати в нові свердловини та швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Проте це питання не може вирішуватись один день. Це має бути поступове зближення українського газового ринку з європейським.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що ціни на газ в Європі можуть почати стрімко зростати. Все через повільні заповнення своїх сховищ. Станом на кінець липня показник становив на 16% менше, ніж за останні 5 років.

Також Новини.LIVE розповідали, які платіжки очікувати українцям за газ в серпні. Українцям надійде окрема обов’язкова платіжка від оператора газорозподільних мереж. Водночас тарифи для населення не змінились.