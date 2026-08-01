У Польщі затримали підозрюваного в нападі на 40-річну українку

Люди допомагають українці, яка постраждала від нападу у Гдині. Фото: trojmiasto.pl
У Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України. Інцидент стався 30 липня. З місця злочину фігурант утік — його розшукували кілька днів.
Про це з посиланням на TVN24 передає Новини.LIVE.
Затримання підозрюваного в побитті українки
У Поморській поліції заявили, що мотивом нападу не була ненависть на національному ґрунті.
“Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженням на національному ґрунті”, — зазначили правоохоронці.
Підозрюваного в нападі затримали слідчі-криміналісти Міського управління поліції в Гдині. Прокурори розслідують інцидент за фактом завдання травм людині. Триває слідство.
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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Wiadomości повідомляв, що в польському місті Гдиня невідомий ударив палицею по голові 40-річну українку. Напад стався, коли жінка записувала голосове повідомлення рідною мовою. Перехожа не бачила нападника: він підкрався до неї зі спини.
Також Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі троє людей скоїли напад на молоде українське подружжя. Причиною нападу став український акцент пари. Молодих людей побили просто посеред торгового центру.