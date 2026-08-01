Помощь украинским военнослужащим должна быть не разовой инициативой, а постоянной работой, ориентированной на реальные потребности подразделений. Именно по такому принципу основатель ФК «Рух» Григорий Козловский вместе с командой клуба и Emily Resort продолжает сотрудничество с 45-й отдельной артиллерийской бригадой. Очередной помощью для военнослужащих стали три электробайка общей стоимостью более 600 тысяч гривен.

Григорий Козловский – основатель Академии футбола ФК “Рух”, бизнесмен, меценат

Новый транспорт передали непосредственно по запросу бригады. Для военных электробайки — это прежде всего мобильность и возможность быстро передвигаться там, где использование обычного автомобиля затруднено или связано с повышенным риском. Электрический транспорт имеет еще одно важное преимущество — значительно более низкий уровень шума, что в условиях фронта помогает снизить вероятность обнаружения позиций.

Для Григория Козловского нынешняя передача стала продолжением системного сотрудничества с 45-й ОАБр. Ранее военнослужащие бригады получили антидроновые ружья, автомобильные лебедки и другое техническое оснащение. Часть переданного оборудования военные уже устанавливают и используют на своей технике.

Сам Григорий Козловский подчеркивает, что ключевым принципом такой помощи является непосредственная коммуникация с защитниками. Это позволяет передавать не абстрактный набор оборудования, а именно те средства, которые необходимы военнослужащим в конкретный момент.

«Мы постоянно помогаем украинским воинам, потому что верим в их победу. Война еще не закончилась, поэтому важно обеспечивать защитников всем необходимым. Главное, чтобы военные живыми и здоровыми вернулись домой. А мы постараемся продолжать поддерживать их и поставлять необходимые им вещи», — отметил Григорий Козловский.

Особые отношения с 45-й ОАБр сформировались, в частности, благодаря многолетней дружбе предпринимателя с Маркияном Лопачаком, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии. По словамГригория Козловского, такое доверие позволяет напрямую узнавать об актуальных потребностях артиллеристов и оперативно участвовать в их обеспечении.

Мобильность становится критически важной на фронте

Переданные электробайки произведены в Украине и уже прошли испытания в полевых условиях. Военнослужащие объясняют, что из-за масштабного применения разведывательных и ударных беспилотников скорость передвижения и возможность маскировки техники сегодня непосредственно влияют на безопасность личного состава.

Электробайк можно использовать на участках, где передвижение на автомобиле затруднено. Он занимает значительно меньше места, его проще спрятать после прибытия на позицию, а относительно низкий уровень шума уменьшает количество демаскирующих факторов.

Представитель 45-й ОАБр Александр подтвердил, что полученные мотоциклы имеют практическое значение для военнослужащих. Он также отметил постоянный характер поддержки со стороны Григория Козловского, ФК «Рух» и Emily Resort.

По словам военнослужащего, ранее бригада получила антидроновые средства и техническое оборудование, а налаженная коммуникация с благотворителями позволяет оперативно реагировать на новые потребности подразделения.

Таким образом, три электробайка стали не отдельной благотворительной акцией, а очередной частью долгосрочной поддержки 45-й ОАБр. Григорий Козловский и его партнеры продолжают обеспечивать военнослужащих техникой и оборудованием, ориентируясь прежде всего на запросы самих защитников.

Кто такой Григорий Козловский

Григорий Козловский — украинский предприниматель, меценат и основатель футбольного клуба «Рух» (Львов). Он также является основателем Emily Resort и на протяжении многих лет занимается развитием спортивной инфраструктуры и украинского детско-юношеского футбола. После начала полномасштабной войны одним из ключевых направлений его благотворительной деятельности стала поддержка Сил обороны Украины. Григорий Козловский и связанные с ним проекты передают военным транспорт, беспилотники, средства противодействия дронам, техническое оборудование и другое необходимое на фронте оснащение.