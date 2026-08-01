РФ атакувала склади видавництва “Ранок” у Харкові: горять підручники

Гасіння пожежи на складах. Фото: Facebook/Книголенд

У Харкові внаслідок російської атаки 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на складах видавництва “Ранок”. Вогонь охопив логістичний центр, де зберігалися підручники, художня література та книжки інших українських видавництв.

Про влучання повідомив голова наглядової ради корпорації RNK Ranok Віктор Круглов, передає Новини.LIVE.

Що відомо про удар по складах “Ранку”

За словами Круглова, після удару загорілися склади з книжками, а рятувальники ДСНС одразу розпочали ліквідацію пожежі. Спочатку повідомлялося, що всі працівники залишилися живими. Однак згодом стало відомо, що одна людина зникла безвісти.

Пожежа на складах. Фото: Facebook/Книголенд

На ураженому складі також зберігалися книжки мережі “КнигоЛенд”, звідки здійснювали відправлення онлайн-замовлень. Через пожежу компанія тимчасово призупинила прийом замовлень через сайт, водночас офлайн-книгарні продовжують працювати.

Пожежа на складах. Фото: Facebook/Книголенд

Видавництво “Фабула” повідомило, що його логістичний центр у Харкові майже повністю знищений. Там також зазначили, що доля однієї зі співробітниць наразі залишається невідомою. Відправлення книжок призупинено до завершення оцінки збитків.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби російські війська знову масовано обстрілювали Харків і населені пункти Харківської області. Унаслідок атак постраждали шестеро людей, а пошкоджень зазнали житлові будинки, автозаправна станція, автомобілі та підприємства.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків планує посилити захист від російських безпілотників шляхом створення трирівневої системи протидії. Вона має поєднати перевірені на фронті технології з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей, однак остаточну вартість реалізації проєкту наразі ще не визначили.