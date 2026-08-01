Уночі 1 серпня 2026 року РФ завдала балістичних ударів по Києву

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

У ніч проти суботи, 1 серпня, РФ атакувала столицю балістичними ракетами. У кількох районах зафіксували влучання. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 1 серпня

У Солом’янському районі після влучання загорілася шестиповерхіка нежитлова будівля. Через падіння уламків ракети заблокувало людей у п’ятиповерхівці. У дворі житлового будинку виникла пожежа. Також горять автомобілі на парковці.

У Голосіївському та Дарницькому районах уламки впали на території нежитлової забудови. У Дарницькому районі є влучання на території нежитлової забудови. Палають складські будівлі.

У Шевченківському районі горить автомийка. У житловому будинку, де заблокувало людей, частково зруйнувалися перший і другий поверхи.

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Відомо про трьох загиблих. Постраждалих щонайменше п’ятеро. Усіх поранених госпіталізували. Серед потерпілих — 17-річний хлопець.

ОНОВЛЕНО О 03:01: Кількість постраждалих у столиці зросла до десяти людей. Усі поранені перебувають у лікарнях.

ОНОВЛЕНО О 03:08: Відомо про 12 постраждалих, один із яких перебуває у важкому стані.

ОНОВЛЕНО О 03:15: За інформацією Київської міської військової адміністрації (МВА), станом на 03:15 кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених — до 13.

Скриншот повідомлення Київської МВА

ОНОВЛЕНО О 03:36: Відомо про 15 постраждалих, серед яких двоє підлітків віком 13 і 17 років. Усіх поранених госпіталізували.

Скриншот повідомлень Віталія Кличка

Раніше Новини.LIVE з посиланням на краєзнавця Кирила Степанця повідомляв, що в Києві після Другої світової війни побудували близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів. Половина з цих укриттів не використовується або перебуває в непридатному стані. Частину таких бомбосховищ можна було б відновити без значних витрат.

Також Новини.LIVE з посиланням на The Guardian писав, що армія РФ зруйнувала в Києві завод американської компанії Terminal Autonomy. Це підприємство спеціалізується на виробництві високоточних безпілотних систем на базі ШІ із захистом від радіоелектронного придушення. Уперше від початку повномасштабного вторнення в Україну Москва завдала удару по об’єкту, який належить США.