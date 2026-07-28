ПриватБанк виплатить на картки від 350 до 35 000 грн: як стати власником винагороди

Банківське відділення, картка та телефон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови “ПриватБанк” можуть скористатися останнім шансом стати власником грошових винагород до 35 000 грн за здійснення деяких переказів Western Union, адже акція добігає кінця 10 серпня 2026 року. За відповідні операції від 1 000 грн (в еквіваленті) банк може нарахувати кешбек.

Про те, як отримати кошти від банку, розповідають Новини.LIVE.

Як стати власником винагороди до 35 000 грн у ПриватБанку

Згідно з інформацією на порталі банківської установи, до 10 серпня поточного року кожен грошовий переказ Western Union від 1 000 грн (в еквіваленті) з картою Mastercard принесе шанс на перемогу у четвертому, останньому етапі, акційної програми ПриватБанку.

У рамках програми передбачається надання кешбеку у розмірах:

Кешбек 35 000 грн — один приз на кожний етап акції, усього загалом 4 одиниці; Кешбек 3 500 грн — 10 винагород на кожну хвилю акції, загалом 40 одиниць; Кешбек 250 грн — 100 призів на кожний етап акції, загалом 400 одиниць.

Максимальну суму кешбеку для одного учасника акції не обмежено.

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Метою проведення відповідної програми є популяризація безготівкових платежів в країні та підвищення обізнаності учасників акції про перекази Western Union, нарощення обсягу переказів Western Union на картки Mastercard від Привату, а також підвищення обізнаності щодо послуг, які надає банк.

Як взяти участь у четвертому етапі розіграшу від ПриватБанку

Для того, щоб долучитися до акції банку, потрібно дотриматися таких вимог:

мати відкриту гривневу картку ПриватБанку або оформити та активувати її;

отримати переказ міжнародний Western Union на картку на суму від 1 000 грн (в еквіваленті) протягом відповідного етапу акції;

надіслати чи отримати переказ Western Union по Україні на відповідну суму;

інформацію автоматично долучать до бази даних акції.

Переможців акції визначать за допомогою сервісу random.org.ua серед усіх учасників, які дотримаються умов. Процедура має бути вконана протягом 20 днів після завершення кожного з етапів акції. Що стосується четвертої хвилі, то не пізніше ніж 30 серпня 2026 року.

Акція проводиться на всій території України, окрім тих, що визнані тимчасово окупованими.

“Беручи участь в акції, учасник розуміє, що сума заохочення, яка зараховується на картку, може вважатися додатковим доходом, якщо учасник є одержувачем пенсійних виплат або перебуває на обліку в центрі зайнятості. Певні категорії громадян (наприклад, державні службовці) зобов’язані декларувати отримані доходи”, — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть оформити Digital Картку для виплати пенсії. Для цього необхідно завантажити чи авторизуватися у застосунку “Приват24”. Водночас додатково треба підготувати паспорт та ідентифікаційний код для передачі до ПФУ. Почати отримувати пенсії на цифрові картки можуть навіть громадяни, які не є клієнтами ПриватБанку.

Також Новини.LIVE писали, як стати власником кешбеку у 5 000 грн у ПриватБанку. За інформацією на сайті банку, до 15 жовтня 2026 року відбуватиметься розіграш кешбеку за сплату комунпослуг. Щомісяця на переможців будуть чекати грошові винагороди: повертатимуть 100 клієнтам кошти, витрачені на комуналку.