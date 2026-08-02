У Вроцлаві жінку поранили ножем: затримали 18-річного українця

Польська поліція. Фото: Reuters

У польському Вроцлаві стався напад із ножем, унаслідок якого 30-річна громадянка Польщі потрапила до лікарні у важкому стані. Правоохоронці затримали 18-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на вбивство.

Про це повідомляють RMF24, передає Новини.LIVE.

Напад стався у житловому будинку у Вроцлаві

За даними слідства, інцидент трапився ввечері 1 серпня. Молодик, за попередньою версією, простежив за жінкою до будівлі, після чого напав на неї на сходах та поранив ножем.

Після нападу чоловік намагався втекти, однак поліції вдалося оперативно його затримати. Наразі йому планують висунути звинувачення у замаху на вбивство.

Постраждалу 30-річну жінку госпіталізували. Її стан медики оцінюють як важкий.

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Мотив нападу встановлюють

Правоохоронці поки не повідомляють, що могло стати причиною нападу, а також чи були знайомі між собою підозрюваний і потерпіла. Очікується, що додаткову інформацію прокуратура Польщі оприлюднить після завершення перших слідчих дій.

На тлі останніх подібних інцидентів у Польщі правоохоронці заявили, що всі випадки насильства будуть отримувати належну реакцію.

Новини.LIVE писали, що у польській Гдині правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну українку. Інцидент стався 30 липня, після чого підозрюваний залишив місце події та кілька днів перебував у розшуку.

Новини.LIVE інформували, що у Польщі в приміському потязі стався конфлікт між двома чоловіками та 16-річним громадянином України. Після втручання провідника й пасажирів порушників вивели з вагона, а згодом поліція притягнула їх до відповідальності.