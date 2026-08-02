Українські мережі АЗС вводять обмеження на продаж дизельного пальногои

АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

Великі мережі українських АЗС почали масово вводити жорсткі ліміти на продаж дизельного пального для одного покупця. Наразі спеціальні обмеження діють переважно на великих притрасових комплексах, де зазвичай заправляються водії магістральних вантажних автомобілів. Ця вимушена стратегія має зупинити миттєве вичерпання наявних запасів палива у роздрібній мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Delo.ua.

Чому виник дефіцит пального

Торговельні обмеження на відпуск палива коливаються в межах від 50 до 100 літрів на одне авто. Така ситуація виникла через різке скорочення обсягів імпорту світлих нафтопродуктів.

Серед головних причин дефіциту називають різке скорочення поставок пального в Україну. Свою роль відіграє обмеження пропозиції на європейському ринку, а також обміління Дунаю, через яке ускладнилося повноцінне постачання пального річковим шляхом.

До того ж, ще одним негативним фактором виступає висока активність Росії, яка масово викуповує вільні обсяги сировини в Європі.

Читайте також:

Дизель в Україні не зникне

Але повна зупинка продажу дизельного пального найближчим часом не очікується.

При цьому ситуація, коли пальне на заправках то з’являється, то зникає, найімовірніше повторюватиметься й надалі, адже АЗС продовжуватимуть дещо обмежувати обсяги постачання та відпуску пального клієнтам.

Як писали Новини.LIVE раніше, останнім часом фіксуєтьсястрімке зростання вартості нафтопродуктів у столичному регіоні вже встигло серйозно вдарити по фінансовому становищу водіїв. На АЗС ціна дизельного пального піднялася до 92 гривень за літр, а популярний бензин марки А-95вже коштує 85,40 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що світові ціни на нафту залишаються вкрай нестабільними через постійні збройні конфлікти на Близькому Сході. Економічний аналітик Олексій Кущ зазначав, що вартість сировини Brent на міжнародних біржах повністю залежить від масштабів військової ескалації.