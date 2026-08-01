Пільгові кредити на автономне опалення: що запропонують українцям у 2026 році

Гроші в гаманці, дівчина з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запроваджують підтримку для громадян, які хочуть встановити автономне опалення у будинках. Вони зможуть оформити пільгові кредити, а держава покриє від 10% до 20% від основної суми позики. В уряді пояснили, які суми доступні населенню на та що можна бути витратити отримані гроші.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі, інформує Новини.LIVE.

Детальніше про пільгові кредити

Попередньо, йдеться про два види кредитів:

до 250 000 гривень;

до 480 000 гривень.

Сергій Корецький про пільгові кредити на опалення. Скриншот: Сергій Корецький/Telegram

За гроші можна буде купити:

твердопаливні печі;

димоходи;

супутні матеріали;

сплатити їх монтаж.

Кредити українцям надаватимуть за пільговими ставками під 0% — на перший рік, під 5% — на другий та під 7% — на третій.

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“Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру”, — йдеться у повідомленні Корецького.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що кредити надаватимуть на обмежену площу житла — не більше 300 квадратних метрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на сайті Кабміну зареєстрували петицію з пропозицією оновити кредитні договори, які укладалися українцям до 24 лютого 2022 року. Зміни мають зменшити фінансовий тягар на громадян. Вони поширюватимуться на тих, хто:

брав кредит, щоб розвивати власну справу чи планував створити нові робочі місця;

не мав проблем із погашенням до початку повномасштабної війни або до того, як виникли складні життєві обставини;

втратив можливість погашати кредит через війну, втрату доходу, закриття бізнесу чи проблеми зі здоров’ям;

не вчиняв шахрайських дій.

Якщо ця петиція набере достатню підтримку серед українців, її має розглянути уряд.

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