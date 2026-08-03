Інфантіно звернувся до адміністрації Трампа, щоб врятувась від звільнення

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно на ЧС-2026. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно намагається зберегти свою посаду після демаршу з боку УЄФА та інших асоціацій. Наразі він хоче заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа.

Очільник ФІФА планує провести переговори з державним секретарем США Марко Рубіо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на New York Post.

Інфантіно та Трамп. Фото: Reuters

Інфантіно потрібна допомога США

За даними джерела, Інфантіно планує запропонувати Рубіо використовувати футбол як інструмент “м’якої сили” США. Однак для цього функціонер хоче, щоб йому допомогли зміцнити свої позиції на посаді.

Причиною напруженості навколо Інфантіно стала ініціатива ФІФА щодо створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprises. Нова структура має отримати контроль над комерційними правами на чемпіонати світу та інші турніри, що, за задумом керівництва організації, має збільшити її доходи. За цією структурою стоїть сім’я зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Пропозиція ФІФА викликала різку реакцію трьох футбольних конфедерацій. Проти створення нової структури виступили УЄФА, КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу, які висловили незгоду з можливою передачею комерційних прав на чемпіонати світу приватній структурі.

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