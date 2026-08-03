Дрони атакували Крим: біля Керченського мосту спалахнула пожежа

Пожежа у Криму внаслідок атаки дронів. Фото: кадр з відео

У ніч проти 3 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи пролунали в кількох містах, а в Керчі зафіксували кілька пожеж, зокрема поблизу Керченського мосту. На тлі атаки окупаційна влада тимчасово перекривала рух мостом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на “Крымский ветер”.

У Криму спалахнула пожежа внаслідок атаки БпЛА

У ніч проти 3 серпня вибухи пролунали в Сакському районі, Сімферополі, Феодосії та Керчі. За даними місцевих Telegram-каналів, близько першої години ночі в Сімферополі було чутно щонайменше два гучні вибухи.

У Феодосії російські мобільні вогневі групи намагалися збити безпілотник. Водночас повідомлялося, що дрон міг уразити район місцевої нафтобази.

Найбільше вибухів цієї ночі лунало в Керчі. Місцеві жителі повідомляли про пожежу біля Керченського морського порту, а також ще одне займання поруч із Керченським мостом — у тимчасовому селищі його будівельників. За даними моніторингової групи “Крымский ветер”, місце пожежі підтверджують супутникові знімки.

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За 300 метрів на північ від місця пожежі розташований нафтогазовий термінал “ТЕС”, який уже неодноразово зазнавав ударів. Повідомляється, що займання могло виникнути через роботу російської протиповітряної оборони або засобів радіоелектронної боротьби, які збили безпілотник над житловою забудовою.

Крім того, ще одна пожежа виникла на Центральному ринку Керчі після падіння уламків збитого дрона. Також повідомляється, що на вулиці Карла Маркса безпілотник вибухнув над приватним сектором. Уламки розлетілися проїжджою частиною, а один чоловік дістав поранення.

На тлі атаки окупаційна влада тимчасово перекривала рух Керченським мостом.

Новини.LIVE інформували, що 3 серпня 2026 року у російському Бєлгороді після атаки безпілотників спалахнув технологічний університет, де розробляли системи керування дронами та готували фахівців у сфері БпЛА. У мережі з’явилися кадри масштабної пожежі на території навчального закладу.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують уражати стратегічні об’єкти, які забезпечують російську агресію. У ніч проти 2 серпня 2026 року під удар потрапили Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром “Енгельс”, нафтобаза в Калузькій області та база запуску дронів на Брянщині.