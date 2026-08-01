Тарифи на комунальні послуги в Одесі у серпні 2026 року

Пенсіонери рахують комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні 2026 року більшість комунальних тарифів для одеситів залишаться без змін. Вартість електроенергії, газу, води та вивезення сміття наразі переглядати не планують. Водночас мешканцям міста варто врахувати кілька важливих витрат, зокрема на паркування, а також можливе майбутнє підвищення тарифів на воду.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на основні комунальні послуги та з’ясували, скільки одеситам доведеться платити у серпні.

Вивезення сміття

У серпні ціна на вивезення побутових відходів для одеситів не зміниться. Водночас тариф залежить від компанії, яка обслуговує конкретний будинок або район. Для мешканців багатоповерхівок щомісячна плата з однієї людини становить:

“Еко-Ренесанс” (Пересипський район) — 35,49 грн;

“ТВ-Серрус” (Приморський район) — близько 34,80 грн;

“Одескомунтранс” (Хаджибейський район) — приблизно 34,13 грн;

“Кліар-Сіті” (Київський район) — близько 33,99 грн.

Для приватного сектору суми вищі. Це пов’язано з особливостями збору відходів — техніці доводиться заїжджати до окремих будинків, а на вузьких вулицях маршрут займає більше часу та потребує додаткових витрат. Власники приватних будинків сплачують:

“Еко-Ренесанс” — 61,26 грн з людини;

“ТВ-Серрус” — 60,07 грн;

“Одескомунтранс” — 58,89 грн;

“Кліар-Сіті” — 58,68 грн.

Рішень про підвищення цих тарифів наприкінці червня міська влада не ухвалювала.

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Електроенергія у серпні

Для побутових споживачів вартість електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Водночас власники двозонних лічильників можуть платити вдвічі менше за електроенергію, використану вночі. Тариф залежно від часу доби:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити двозонний лічильник та оформити його відповідно до встановленої процедури. Перенесення роботи пральної машини, бойлера чи іншої потужної техніки на нічні години може зменшити суму в платіжці.

Вартість газу

Ціна газу для побутових споживачів у серпні також залишається незмінною. На неї поширюється дія мораторію на підвищення тарифів. Наразі одесити сплачують:

газ від “Нафтогазу” — 7,96 грн за кубометр;

розподіл газу “Одесагазом” — 1,308 грн за кубометр.

Для підприємств тарифи значно вищі. Зокрема, за розподіл газу бізнес сплачує понад 500 грн за тисячу кубометрів.

Тариф на воду

У серпні одесити продовжать оплачувати воду за чинними тарифами. Вартість кубометра води разом із водовідведенням становить близько 35,16 грн. Окремо сплачується щомісячна плата за абонентське обслуговування — 94,38 грн.

Водночас у майбутньому тариф може суттєво зрости. “Інфоксводоканал” уже підготував розрахунки нової вартості послуг. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифу подорожчанням електроенергії, пального та матеріалів. Запропоновані розцінки становлять:

водопостачання — 50,96 грн за кубометр;

водовідведення — 42,69 грн за кубометр;

разом — 93,66 грн за кубометр із ПДВ.

Втім, це поки що лише розрахунки. Вони не означають автоматичного підвищення ціни для населення.

Паркування в Одесі

У центрі Одеси вартість години паркування на стандартних муніципальних майданчиках залишається на рівні 30 грн. Платити за стоянку потрібно щодня з 09:00 до 18:00. Для тих, хто регулярно користується парковками, передбачені абонементи. Місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн.

На майданчиках КП “Одестранспарксервіс” оплатити паркування можна лише безготівково. Якщо водій не оплатив стоянку, а автомобіль перебуває на майданчику понад 10 хвилин, йому загрожує штраф у 600 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.

Також Новини.LIVE писали, що затонуле біля Одеси судно GOLDEN LEO може стати джерелом тривалого забруднення Чорного моря. На борту можуть залишатися паливо та вантаж кукурудзи, які здатні впливати на екосистему навіть через тривалий час.