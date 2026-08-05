Мешканцям зруйнованого Росією будинку у Львові дозволили забрати речі з квартир

Зруйнований будинок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мешканцям будинку на вулиці Патона у Львові, який зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російського удару, дозволили увійти до своїх квартир, щоб забрати одяг, документи та інші речі, що вціліли. Люди продовжують виносити майно, поки фахівці обстежують будівлю. Найближчим часом спеціальна комісія має визначити, чи підлягає будинок відновленню, чи його доведеться демонтувати.

На місці трагедії також встановили меморіальну табличку на згадку про 36-річного Володимира Шандру, який загинув під час атаки, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Пам’ятна табличка у дворі будинку. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Долю будинку визначить спеціальна комісія

За словами мешканців, доступ до квартир надали на обмежений час, щоб вони змогли вивезти найнеобхідніше. Деякі сім’ї вже почали шукати орендоване житло, оскільки повернутися до пошкодженого будинку поки що неможливо. Остаточне рішення щодо подальшої долі будівлі очікується після обстеження її технічного стану фахівцями.

Іван, родич людей, які мешкали у зруйнованому будинку. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

“Зараз розбираємо все це, бо ще трохи — і будинок почне руйнуватися. Батьки жили тут, працювали, а за одну секунду нічого не залишилося. Намагаємося забрати все, що ще можна врятувати”, — розповів Іван, син людей, які мешкали у цьому будинку.

Наслідки атаки РФ на Львів. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Мешканці будинку у Львові сподіваються, що після завершення обстеження їм повідомлять, чи буде будинок відновлено, чи його визнають непридатним для подальшого проживання. До ухвалення остаточного рішення люди продовжують вивозити речі та шукати тимчасове житло. Роботи на місці тривають, а доступ до будівлі залишається обмеженим з міркувань безпеки.

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