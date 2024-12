Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі

У консолідованому тексті законопроєкту положення про продовження лендлізу не включено

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті Stand with Ukraine Act», – написала Маркарова.

Щодо України ухвалений в Конгресі документ містить такі основні положення:

Статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;

Статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму.

Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.

Нагадаємо, закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022) підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. Документ продовжує найкращі традиції програми часів Другої світової війни: те, що використано чи знищено – не оплачується. Власне, якщо Україна вже отримала безоплатну допомогу від Конгресу на суму $54 млрд, то дивно було б очікувати, що президент США вирішить надавати допомогу в кредит.

Перший закон про лендліз (буквально – «позичити і передати у користування», від англ. to lend та to lease) був підписаний президентом США Франкліном Рузвельтом 11 березня 1941 року і називався «Закон для забезпечення оборони Сполучених Штатів» (Act до Promote the Defense of the United States).

Основні принципи закону про лендліз:

Усі поставлені країні товари військового та промислового призначення, знищені чи загублені під час війни, а також продукти харчування та використані енергоносії, не підлягають оплаті.

Вцілілі військова техніка та майно після закінчення війни мають бути оплачені отримувачем, або США мають право їх повернути.

Майно цивільного призначення, що залишилося у країні-одержувачі після закінчення війни та придатне до використання, має бути сплачене повністю або частково.

Усі розрахунки з лендлізу повинні проводитись протягом 10 років, починаючи з шостого року після закінчення війни.

Перший закон про лендліз був підписаний на рік, але з умовою, що його можна буде щорічно продовжувати (у результаті програма завершилася 21 серпня 1945 року). Він був унікальним та надав президенту США право фактично дарувати союзним державам озброєння, техніку та різні товари.

До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.