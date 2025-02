Зі Скадовська до Москви і назад до Міноборони – як людина зі зв’язками в РФ стала відповідальною за тил української армії

Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, призначений Умєровим для координації всіх закупівель Міністерства оборони, а саме – на пів ставки в ДОТ і на пів ставки в АОЗ, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Про це повідомляє Знай.юа

Чиновник, який має приділяти кожній із закупівельних агенцій по 20 годин на тиждень, підозрюється у численних сімейних та бізнесових зв’язках із Росією та окупованими територіями. Це викликає серйозні питання щодо його допуску до державних таємниць і стратегічних закупівель для ЗСУ.

Про це пише на Цензор.НЕТ Олександр Аронець, військовослужбовець бригади “Азов”, громадський діяч, правозахисник.

Освіта за фінансування ФСБ?

Серед інших тривожних фактів – фінансування навчання Арсена Жумаділова в The London School of Economics and Political Science (LSE). За інформацією журналістів, оплату його навчання здійснив рідний дядько, який працював у структурі ФСБ РФ. На момент транзакції дядько мав звання полковника. Цей факт викликає підозри у можливих зв’язках чиновника з російськими спецслужбами.

Доступ до державної таємниці

Скандал довкола Жумаділова викликає запитання: як людину зі зв’язками в РФ допустили до стратегічної посади, яка включає доступ до державних таємниць? ДП “Державний оператор тилу” та АОЗ, де Жумаділов працює по пів ставки, відповідають за постачання тилових ресурсів для ЗСУ, включно із забезпеченням нелетальних і летальних засобів.

Ба більше, під керівництвом Жумаділова Умєров монополізує всі закупівлі Міністерства оборони. Відтепер саме його рішення визначатимуть, чи матимуть військові на фронті боєприпаси, паливо та харчі – або ж не матимуть.

На відміну від інших випадків, коли українські чиновники потрапляли в схожі скандали, Міністерство оборони жодним чином не відреагувало. Службову перевірку не призначено, заяв до правоохоронних органів не подано, а Жумаділов продовжує виконувати свої обов’язки.

Кожен такий подібний випадок руйнує довіру до державних органів, які мають забезпечувати обороноздатність країни. Питання, як особа зі зв’язками в Росії та бізнесом на окупованих територіях отримала таку стратегічну посаду, залишаються відкритими.

Громадські активісти вимагають негайного розслідування діяльності Арсена Жумаділова та його родини, а також перевірки фактів, які можуть свідчити про співпрацю з ворогом. У період повномасштабної війни навіть найменший ризик компрометації державних інтересів та розголошення держтаємниці може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності країни.

Нагадаємо, НАБУ проводить досудове розслідування про можливе зловживання владою Рустемом Умеровим

Раніше ми писали про те, що за п’яну ДТП – легкий штраф: ексголову Броварської РДА, яка збила четверо людей, відпустили за 34 тис. грн, ще й авто повернуть