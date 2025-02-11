Зі Скадовська до Москви і назад до Міноборони – як людина зі зв’язками в РФ стала відповідальною за тил української армії

Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, призначений Умєровим для координації всіх закупівель Міністерства оборони, а саме – на пів ставки в ДОТ і на пів ставки в АОЗ, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Про це повідомляє Знай.юа

Чиновник, який має приділяти кожній із закупівельних агенцій по 20 годин на тиждень, підозрюється у численних сімейних та бізнесових зв’язках із Росією та окупованими територіями. Це викликає серйозні питання щодо його допуску до державних таємниць і стратегічних закупівель для ЗСУ.

Про це пише на Цензор.НЕТ Олександр Аронець, військовослужбовець бригади “Азов”, громадський діяч, правозахисник.

Сімейні зв’язки із країною-агресором Скандал розпочався зі зізнання Жумаділова про те, що його дружина має російський паспорт, виданий у 2021 році, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сам чиновник стверджує, що документ був отриманий “під тиском” окупаційної адміністрації, коли його дружина відвідувала родичів у Криму. Проте журналісти з’ясували, що пара розлучена лише фіктивно, а дружина проживає в Туреччині, що ставить під сумнів версію про примусову паспортизацію. Більше того, брат чиновника, Мурат Жумаділов, керує компанією “Атлант Сервіс”, яка організовує перевезення між окупованими територіями, Росією та Україною. Серед регулярних маршрутів – рейси з Москви до окупованих Бердянська, Енергодару, а також Нової Каховки. Як зазначено на рекламних матеріалах компанії, маршрути з окупованих територій до Європи здійснюються через Росію. Це викликає обґрунтовані підозри у співпраці з окупаційною владою. Бізнес із РФ та окупованими територіями Компанія “Атлант Сервіс”, пов’язана із Муратом Жумаділовим, зареєстрована за російським законодавством, має ліцензію РФ і сплачує податки до бюджету країни-агресора. У минулому бізнес брата Арсена Жумаділова активно діяв у Херсонській та Запорізькій областях, які наразі частково окуповані. Зокрема, перевезення здійснюються за маршрутами, що включають окупований Крим, Херсонську область і Росію. Крім того, “Атлант Сервіс” рекламує нелегальні грошові перекази між Україною, окупованими територіями та РФ. Як зазначено в рекламних матеріалах, для здійснення переказу потрібно перевести кошти на українську карту, після чого гроші доставляються до одержувача в РФ або на окуповані території, зокрема Луганськ, у готівковій формі. Така діяльність є не лише незаконною, а й небезпечною, адже через ці канали можуть фінансуватися російські агенти на території України.