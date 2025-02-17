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Зеленський показав безпілотники, які Україна виробляє спільно з Німеччиною

  • 3 Грудня, 2024
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Зеленський і Шольц на виставці безпілотників вітчизняного виробництва та створених у межах співпраці з німецькими компаніями фото: president.gov.ua/Офіс президента В одному з дронів застосовані системи […]

Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем

Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто фото з відкритих джерел ТЦК, Служба […]

Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]