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Зеленський показав безпілотники, які Україна виробляє спільно з Німеччиною
Зеленський і Шольц на виставці безпілотників вітчизняного виробництва та створених у межах співпраці з німецькими компаніями фото: president.gov.ua/Офіс президента В одному з дронів застосовані системи […]
Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто фото з відкритих джерел ТЦК, Служба […]
Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 23 Січня, 2025
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Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]