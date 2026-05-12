Академия футбольного клуба «Рух» продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на внутренней арене. Воспитанники команды 2011 года рождения (U-15) досрочно стали чемпионами Про лиги НЛМ, пополнив копилку клуба очередным золотом. Этот успех стал третьим для воспитанников Академии и ее основателя Григория Козловского в текущем сезоне, что подчеркивает системность подготовки молодых талантов.

Очередное золото в коллекции «желто-черных»

Основатель ФК и Академии «Рух» Григорий Козловский поздравил юных футболистов и тренерский штаб – Бориса Баранца и Никиту Бахмата – с эффектной победой.

Григорий Козловский отметил, что за последний год команда значительно повзрослела, продемонстрировав не только качественную игру, но и настоящий спортивный характер. Особым показателем прогресса стало то, что значительная часть игроков этой возрастной категории уже получила свои первые вызовы в юношескую сборную Украины, достойно представляя страну на международном уровне.

«Досрочное чемпионство – это не везение, а результат ежедневного, изнурительного труда каждого тренера и игрока нашей «желто-черной» семьи. Это чемпионство – лишь начало большого пути для молодых спортсменов», – подчеркнул Григорий Козловский.

Системный успех и будущее украинского спорта

Ранее аналогичные успехи продемонстрировали команды «Рух» U-16 и «Рух» U-14, которые также досрочно завоевали золотые медали в своих категориях. Сейчас «желто-черная» семья ожидает финальных туров команды U-17, которая имеет все шансы принести Академии еще один титул. Высокий уровень подготовки воспитанников является фундаментом для будущего развития украинского спорта.

«Инвестиции в детей – это единственные инвестиции, которые имеют стопроцентную гарантию успеха. Академия «Рух» строит фундамент, на котором будет стоять украинский спорт завтрашнего дня», – отметил основатель «Руха».

Кто такой Григорий Козловский

Григорий Петрович Козловский – известный львовский меценат, бизнесмен и основатель футбольного клуба «Рух» и его современной Академии футбола. Он активно инвестирует в развитие детско-юношеского спорта в Украине, создав одну из самых мощных тренировочных баз в Восточной Европе. Помимо спортивной деятельности Григорий Козловский занимается масштабными благотворительными проектами и поддержкой украинских военных.