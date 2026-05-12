Академія футбольного клубу «Рух» продовжує демонструвати вражаючі результати на внутрішній арені. Вихованці команди 2011 року народження (U-15) достроково стали чемпіонами Про ліги НЛМ, поповнивши скарбничку клубу черговим золотом. Цей успіх став третім для вихованців Академії та її фундатора Григорія Козловського у поточному сезоні, що підкреслює системність підготовки молодих талантів.

Чергове золото у скарбничці «жовто-чорних»

Засновник ФК та Академії «Рух» Григорій Козловський привітав юних футболістів та тренерський штаб – Бориса Баранця і Нікіту Бахмата – з ефектною перемогою.

Григорій Козловський зазначив, що за останній рік команда значно змужніла, продемонструвавши не лише якісну гру, а й справжній спортивний характер. Особливим показником прогресу стало те, що значна частина гравців цієї вікової категорії вже отримала свої перші виклики до юнацької збірної України, гідно представляючи країну на міжнародному рівні.

«Дострокове чемпіонство – це не везіння, а результат щоденної, виснажливої праці кожного тренера та гравця нашої «жовто-чорної» родини. Це чемпіонство є лише початком великого шляху для молодих атлетів», – наголосив Григорій Козловський.

Системний успіх та майбутнє українського спорту

Раніше аналогічні успіхи продемонстрували команди «Рух» U-16 та «Рух» U-14, які також достроково вибороли золоті медалі у своїх категоріях. Наразі «жовто-чорна» родина очікує на фінальні тури команди U-17, яка має всі шанси принести Академії ще один титул. Високий рівень підготовки вихованців є фундаментом для майбутнього розвитку українського спорту.

«Інвестиції в дітей – це єдині інвестиції, які мають стовідсоткову гарантію успіху. Академія «Рух» будує фундамент, на якому стоятиме український спорт завтрашнього дня» – зазначив засновник «Руху».

Хто такий Григорій Козловський

Григорій Козловський – почесний президент ФК “Рух”(Львів), засновник Академії футболу ФК “Рух”

Григорій Петрович Козловський – відомий львівський меценат, бізнесмен та засновник футбольного клубу «Рух» і його сучасної Академії футболу. Він активно інвестує у розвиток дитячо-юнацького спорту в Україні, створивши одну з найпотужніших тренувальних баз у Східній Європі. Окрім спортивної діяльності Григорій Козловський займається масштабними благодійними проектами та підтримкою українських військових.