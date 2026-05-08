Підготовка до зими та захист інфраструктури – Буданов окреслив терміни реалізації завдань у регіонах

Перші результати реалізації планів стійкості регіонів у межах підготовки до наступного опалювального сезону мають бути вже найближчими місяцями. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час координаційної зустрічі, присвяченої підготовці країни до зими, йдеться у повідомленні на сайті Глави держави.

За словами очільника ОП, регіони отримали конкретні завдання на літній період, а координацію між центральною владою та областями буде посилено для максимально оперативного виконання всіх рішень.

У нарадi під головуванням президента Володимира Зеленського також взяли участь заступник керівника ОП Віктор Микита, народні депутати та голови обласних державних адміністрацій.

Учасники зустрічі детально обговорили комплекс заходів, необхідних для стабільного проходження зимового періоду. Серед головних тем — модернізація систем захисту критичної інфраструктури та оперативне відновлення об’єктів після російських атак. Окрему увагу приділили створенню додаткових генеруючих потужностей і забезпеченню надійної логістики для регіонів. Також обговорили підготовку змін до законодавства, які мають усунути бюрократичні перешкоди та прискорити реалізацію планів стійкості в областях.

Під час наради очільники обласних адміністрацій прозвітували про стан виконання раніше поставлених завдань і окреслили першочергові потреби громад на місцях.

Учасники зустрічі приділили значну увагу й питанням життєздатності регіонів та підтримки населення в умовах підготовки до зими. Йшлося про фінансову й інструментальну підтримку місцевого бізнесу та аграрного сектору.

Також увага була зосереджена на перспективах масштабування державної програми доступного кредитування житла «єОселя» і питанні виділення додаткового фінансування для територіальних громад, необхідного для покриття критичних витрат.

#Буданов #ОП #КирилоБуданов #зима #опалювальнийсезон #влада #депутати #президент