Після санкцій РНБО екс-власник “Дельта банку” Лагун почав виводити “фунтів” з низки підставних бізнесів – ЗМІ

Юристи Ганна Гуцалюк та Денис Тарасюк, які представляють інтереси колишнього власника збанкрутілого “Дельта банку” Миколи Лагуна в низці компаній в Україні, виходять з цих бізнес-проектів. Підприємства, частина з яких існувала лише на папері, переписують на підставних осіб для подальшого “замороження”. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про, яке проаналізувало поточний стан активів Лагуна.

“Процес “скидання” з себе компаній, які хоч якось повʼязували їх із Лагуном, уже понад рік ведуть колишній головний юрист “Дельта банку” Денис Тарасюк та екс-юристка банку і самого Лагуна, а також, за деякими даними, небайдужа для нього людина, Ганна Гуцалюк”, – сказано в матеріалі. Тарасюк – фігурант справи про відшкодування 23 млрд грн. збитків Фонду гарантування вкладів. Разом з Миколою Лагуном та його сестрою Антоніною, а також ще низкою колишніх членів правління та кредитного комітету фінустанови вони є відповідачами у справі про збитки, завдані керівництвом.

“В 2017 році Тарасюк разом із іншою юристкою банку Ганною Гуцалюк засновують юридичну компанію “Бірайт Адвокасі”, основними клієнтами якої є бізнеси екс-власника “Дельти”. Задача адвокатів – вести інвестиційні проекти в галузі нерухомості і сільського господарства, закривати боргові суперечки та представляти інтереси Лагуна і його підприємств в судах, чим вони займаються і дотепер”, – йдеться в матеріалі.

У 2018 Тарасюк заснував компанію «Роял Прайм», яка займається оптовою торгівлею, ймовірно пальним, оскільки наприкінці 2010-х вона фігурувала у численних кримінальних справах як частина схем з фіктивного підприємництва у цій сфері. У 2020 – 2021 роках Тарасюк був власником «Олір Резорсіз» – наливного терміналу в Чорноморську, де він “фронтував” інтереси Лагуна та колишнього першого заступника голови правління “Дельта Банку” Віталія Масюри.

У 2023 році знову разом із Ганною Гуцалюк Тарасюк засновує компанію «Агро Грін Менеджмент» (зараз ТОВ “Респен”), яка показує мінімальні доходи. В липні 2025 року компанію перейменували і передали підставному бенефіціару Тетяні Кузуб, яка “володіє” десятками “порожніх” компаній по всій Україні.

Аналогічний “шлях” пройшли і компанії Ганни Гуцалюк. Раніше ЗМІ писали, що вона відіграє одну з ключових ролей в управлінні бізнесом Лагуна. Через кіпрську компанію Ecovel Limited Гуцалюк володіла ТОВ “Агрієн” (зараз ТОВ “Чанзін”), ТОВ “Олл Грін” (зараз ТОВ “Трикінг”), а також продовжує володіти часткою в ТОВ “Рідс” (агробізнес, ймовірно у Хмельницькій області, с. Сахнівці, де має філію). Дві перші компанії після перейменування переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова, “Чанзін” з Києва перереєстрували на адресі масової реєстрації у Львові (тут зареєстровано також низку компаній згаданої вище Тетяни Кузуб), а “Трикінг” – у Дніпрі.

Щодо ТОВ “Рідс” є прямі свідчення звʼязків із екс-власником збанкрутілого банку. В цьому товаристві Ecovel Limited має частку в 4,3% із розміром внеску до статутного фонду в 2,3 млн грн. 60% володіє Руслан Тимощук, колишній директор регіональної мережі “Дельта Банку”, фігурант кримінального провадження №62023000000000194 про незаконне виведення коштів на суму понад 500 млн грн. Ще 35% – у Дмитра Кравченка, власника ФК “Житло-Капітал”, також фігуранта кримінальних справ, повʼязаних із недобудованими обʼєктами “Укрбуду”.

До 2023 року часткою Ecovel розпоряджалась компанія із Обʼєднаних Арабських Еміратів – “Сятко Інвестментс Лтд”. Ця ж компанія була одним із бенефіціарних власників ТОВ “ТМ Холдінг”, якою донедавна володів Олександр Чабала, один із “фунтів” Лагуна. В одному з реєстрів є згадка, що фактичним бенефіціарним власником “Сятко” є Петрік Віталій Федорович. Людина з таким іменем і паспортними даними є поточним кінцевим бенефіціаром компаній Лагуна в окупованому Криму – ТОВ “Зодіак-Центр”, ТОВ “Тітан-Енерго-Юг” тощо.

У компанії ТОВ “Білдінг сайд”, яку також для Лагуна “фронтирував” Олександр Чабала, Петрік був співвласником разом із людиною на імʼя Парафійник Андрій Анатолійович. Раніше ЗМІ писали, що людина з таким іменем, колишній помічник народного депутата Юрія Мірошниченка, була також бенефіціаром австрійської компанії XASTERIA Holding, яка, в свою чергу, володіла орендним бізнесом OMS Immobilien GmbH. В 2019 році Петрік разом з Гуцалюк, Литвином, Сергієнком та Русланом Тимощуком були серед засновників ТОВ “Міжнародне бюро кредитних історій”.

Частки Кравченка в ТОВ “Рідс” зараз заарештовані через кримінальну справу “Укрбуду”, тож компанія зі статутним капіталом у 53 млн грн. фактично перебуває в безроздільній власності людей Лагуна.