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Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану
Зеленський зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків» фото: Офіс президента «Команда […]
Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Андрій Жупанин став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг фото з відкритих джерел Верховна Рада підтримала постанову №12161 про зміну в складі […]