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  • 7 Грудня, 2024
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Колишня дружина Бикова – політтехнологиня, яка просувала «русскій мір», а сам він підтримував «мирний план Медведчука» фото з відкритих джерел Коментатори у соцмережі звинувачують Сергія […]

Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список

Андрій Жупанин став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг фото з відкритих джерел Верховна Рада підтримала постанову №12161 про зміну в складі […]