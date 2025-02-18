Мирні переговори — РФ та США домовляться через 2-3 місяці — новини сьогодні

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Новий посол Японії прибув до Києва
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві фото: посольство Японії в Україні, мережа Х Новий посол Японії в Україні […]
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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Раніше Шевченко заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ фото з відкритих джерел Нардеп Шевченко закликав […]
Вибори президента США: перше поселення оголосило результати
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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Жінка записує результат підрахунку голосів під час президентських виборів у США 2024 року в день виборів у Діксвіл Нотч, Нью-Гемпшир, 5 листопада 2024 року фото: […]