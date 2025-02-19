Путін заявив про готовність РФ

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Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів
- Микола Завтрогляд
- 11 Листопада, 2024
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