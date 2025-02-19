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Президент розповів, скільки грошей потрібно, аби забезпечити переселенців жилом
Зеленський пообіцяв поговорити з партнерами про збільшення частки грошей для України від заморожених російських активів скріншот з відео На території України перебуває 5 млн внутрішньо […]
Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа
- Микола Завтрогляд
- 18 Листопада, 2024
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Офіс президента відмовився коментував інформацію про візит Єрмака до США фото: Telegram/Андрій Єрмак Україна активно працює над налагодженням зв’язків з людьми Трампа Керівник Офісу президента […]
Масштабна корупційна схема: радник міністра оборони заплатив 150 тисяч доларів за призначення Жумаділова керівником АОЗ і ДОТ
- Микола Завтрогляд
- 27 Січня, 2025
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В медіа надійшло повідомлення про масштабну корупційну схему, пов’язану з внесенням неправомірного указу міністра оборони України Рустема Умерова до Єдиного державного реєстру. За даними джерел, […]