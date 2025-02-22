нова угода посилила позицію США — новини України

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головне із зустрічі РФ і США в Саудівській Аравії
- Микола Завтрогляд
- 18 Лютого, 2025
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Кабмін позбавив почесних грамот уряду двох чиновників часів Януковича
Російський диктатор Володимир Путін та Олександр Баталін в Кремлі, 2017 рік фото: kremlin.ru Звання Героя України Баталін отримав 2012 року з рук Віктора Януковича Кабінет […]
Турецький омбудсмен відвідає місця, де Росія утримує українських полонених
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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Турецький уповноважений з прав людини Шереф Малкоч фото з відкритих джерел Дату візиту турецького омбудсмена до РФ поки що не визначено Російська Федерація погодила візит […]