нова угода посилила позицію США — новини України

Опубліковано

Пов'язані новини

Турецький омбудсмен відвідає місця, де Росія утримує українських полонених

Турецький уповноважений з прав людини Шереф Малкоч фото з відкритих джерел Дату візиту турецького омбудсмена до РФ поки що не визначено Російська Федерація погодила візит […]