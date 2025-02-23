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Скандали та хаос – як керівництво Умєрова впливає на обороноздатність України
- Микола Завтрогляд
- 5 Грудня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський презентував два важливі документи: у листопаді — План стійкості України, спрямований на зміцнення держави, і місяцем раніше — План перемоги, що […]
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