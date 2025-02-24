Макрон привіз Трампу план щодо України

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Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години
- Микола Завтрогляд
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Мир завдяки силі можливий і ми зробимо все, щоб його досягти – звернення Зеленського
Зеленський: Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу фото: Офіс президента України Зеленський наголосив, що усім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного […]
Президент анонсував призначення нових українських послів
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
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Очільник України наголосив, що наразі готуються заміни й призначення дипломатів фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Президент та очільник українського МЗС обговорили кандидатури послів на вакантні посади у […]