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Названо найбалакучіших нардепів у Раді дев’ятого скликання
Найчастіше в парламенті за п’ять років виступав Гетманцев, натомість рекорд найдовшого виступу належить Гончаренку колаж: glavcom.ua Найбільше виступів парламентарів було у 2021 році, найменше – […]
Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації
- Микола Завтрогляд
- 25 Листопада, 2024
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За даними міської військової адміністрації, Кривошеєнко має досвід роботи на керівних посадах фото: Сумська МВА Сергій Кривошеєнко був заступником попереднього начальника Олексія Дрозденка із серпня […]
СБУ ЗАЙМЕТЬСЯ ВІКТОРОМ ПОЛІЩУКОМ
- Микола Завтрогляд
- 24 Грудня, 2024
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Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]