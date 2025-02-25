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Названо найбалакучіших нардепів у Раді дев’ятого скликання

  • 19 Грудня, 2024
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Найчастіше в парламенті за п’ять років виступав Гетманцев, натомість рекорд найдовшого виступу належить Гончаренку колаж: glavcom.ua Найбільше виступів парламентарів було у 2021 році, найменше – […]

Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації

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