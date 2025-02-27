Угода зі США — Зеленський не підпише документ без гарантій безпеки

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Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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За словами президента, він доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде «відчутною для кожної сім’ї в Україні» фото: president.gov.ua/Офіс президента Кошти можна […]
Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів
За словами Зеленського, нові санкції стосуються тих, хто працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації фото: president.gov.ua/Офіс президента Санкції торкнулися 57 фізичних і 52 юридичних осіб […]
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