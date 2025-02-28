Чи будуть США гарантувати безпеку України

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Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
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Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
За словами Зеленського, Україні потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають фото: Офіс президента України Зеленський: Нам потрібна повна […]