До угоди зі США про копалини додадуть іще дві — Подоляк

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Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Рахункова палата повідомила, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян
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