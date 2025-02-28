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Зеленський: Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас
Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України» фото: Офіс президента України Президент відповів, чи готовий Київ до […]
Міськради, які порушують мовний закон: перелік від омбудсмена
Тарас Кремінь зауважив, що кожна четверта міськрада порушує мовний закон фото з відкритих джерел Моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання […]
Скандал із 23 мільярдами на зброю
- Микола Завтрогляд
- 18 Грудня, 2024
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Завищені ціни, 100% передоплати, боєприпаси, яких ще немає у природі – це деталі скандальної угоди. Шабунін і Ніколов пояснюють, чому мовчання Зеленського є неприпустимим. Про […]