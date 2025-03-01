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Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви

  • 1 Січня, 2025
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За словами президента України, більшість країн ЄС адаптувалися до зупинки транзиту російського газу фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Вранці 1 січня транспортування російського природного газу територією України […]

У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова

Нардеп звинуватив Умєрова у зриві виробництва юлєприпасів для ЗСУ фото з відкритих джерел Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови […]

Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України

Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо» фото з відкритих джерел Кучма зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, […]