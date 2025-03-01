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Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви
За словами президента України, більшість країн ЄС адаптувалися до зупинки транзиту російського газу фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Вранці 1 січня транспортування російського природного газу територією України […]
У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова
- Микола Завтрогляд
- 26 Листопада, 2024
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Нардеп звинуватив Умєрова у зриві виробництва юлєприпасів для ЗСУ фото з відкритих джерел Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови […]
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
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Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо» фото з відкритих джерел Кучма зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, […]