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- Микола Завтрогляд
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фото з відкритих джерел Роман Безсмертний: «Порошенко отримав крісло секретаря РНБО, але цього, вочевидь, йому було замало» Із приходом до влади третього президента України Віктора […]
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Кучма: «Сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів» фото: «Уніан» Експрезидент згадав, як Майдан у […]
Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї
- Микола Завтрогляд
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Умєров та Кащюнас обговорили ключові пріоритети на 2025 рік фото: Рустем Умєров/Facebook Підписано меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України […]