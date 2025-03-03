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фото з відкритих джерел Роман Безсмертний: «Порошенко отримав крісло секретаря РНБО, але цього, вочевидь, йому було замало» Із приходом до влади третього президента України Віктора […]

Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції

Кучма: «Сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів» фото: «Уніан» Експрезидент згадав, як Майдан у […]

Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї

Умєров та Кащюнас обговорили ключові пріоритети на 2025 рік фото: Рустем Умєров/Facebook Підписано меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України […]