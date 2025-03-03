Трамп повідомив про велику подію 4 березня — останні новини

Опубліковано

Пов'язані новини

Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням

  • 7 Грудня, 2024
  • 0

Колишня дружина Бикова – політтехнологиня, яка просувала «русскій мір», а сам він підтримував «мирний план Медведчука» фото з відкритих джерел Коментатори у соцмережі звинувачують Сергія […]

Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді

  • 3 Грудня, 2024
  • 0

Верховна Рада сьогодні достроково припинила повноваження депутатки Шкрум фото з відкритих джерел Альона Шкрум посіла місце першої заступниці міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби […]