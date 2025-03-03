Трамп повідомив про велику подію 4 березня — останні новини

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коли Зеленський підпише документ у США
- Микола Завтрогляд
- 26 Лютого, 2025
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Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
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