Пов'язані новини
Західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 4 Листопада, 2024
- 0
Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем фото: Володимир Зеленський, Facebook Президент […]
Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України
Президент Володимир Зеленський зустрівся 16 січня з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто фото: Офіс президента Крозетто Гвідо отримав державну нагороду України Президент України Володимир Зеленський […]
Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
- 0
Зеленський представив План стійкості у Верховній Раді фото: Офіс президента України Охочим боронити державу, які не досягли мобілізаційного віку, пропонуватимуться контракти з мотиваційним пакетом Наразі […]