Пов'язані новини

Західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії – Зеленський

Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем фото: Володимир Зеленський, Facebook Президент […]

Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України

  • 17 Січня, 2025
  • 0

Президент Володимир Зеленський зустрівся 16 січня з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто фото: Офіс президента Крозетто Гвідо отримав державну нагороду України Президент України Володимир Зеленський […]

Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Зеленський представив План стійкості у Верховній Раді фото: Офіс президента України Охочим боронити державу, які не досягли мобілізаційного віку, пропонуватимуться контракти з мотиваційним пакетом Наразі […]