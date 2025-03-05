що далі чекати від США

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Сибіга про атаку РФ: Путін відповів усім, хто йому телефонував, і хто відвідував
- Микола Завтрогляд
- 17 Листопада, 2024
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«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його», – зазначив Сибіга фото: РБК-Україна «Нам потрібен мир через силу, а […]
Зеленський пояснив, чому Путін боїться переговорів
Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним фото: скріншот з відео «Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною», – Зеленський […]
Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання
- Микола Завтрогляд
- 17 Січня, 2025
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У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри громадян України до ключових державних інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ. Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у […]