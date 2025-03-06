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Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
- Микола Завтрогляд
- 23 Листопада, 2024
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