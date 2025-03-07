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Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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фото: Мар’яна Безугла Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює Народна депутатка Мар’яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко, нині – командир роти […]
Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія
Зеленський подякував Катару за його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія фото: Офіс президента України Зеленський та шейх Тамім бін Хамад Аль […]
Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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Західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхгю зброю і готові переймати досвід українських вояків фото: Міністерство оборони України На думку Зеленського, українські захисники під […]