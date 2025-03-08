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Екснардеп Ляшко вперше за тривалий час вийшов на зв’язок і дорікнув українцям (відео)
Ляшко наголосив, що на фронті росіяни щодня знищують автомобілі українських захисників скріншот з відео За словами військового, українці продовжують витрачати величезні суми на нові автомобілі […]
Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні фото: Володимир Зеленський, Facebook Пам’ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис […]