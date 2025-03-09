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Зеленський про вступ Північної Кореї у війну: Ми б’ємо у дзвони

Зеленський: «Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт…» фото: Офіс президента Глава держави прокоментував перекидання підрозділів армії Північної Кореї до Росії […]

Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

  • 26 Грудня, 2024
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Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй фото: Офіс президента України Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави […]

Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році – нардепка

Ніна Южаніна розповіла про рішення уряду щодо підтримки військових частин фото: bank.gov.ua Ніна Южаніна розповіла, чому не збільшено бюджетну підтримку військових частин Уряд вирішив не […]