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Зеленський про вступ Північної Кореї у війну: Ми б’ємо у дзвони
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй фото: Офіс президента України Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави […]
Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році – нардепка
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Ніна Южаніна розповіла про рішення уряду щодо підтримки військових частин фото: bank.gov.ua Ніна Южаніна розповіла, чому не збільшено бюджетну підтримку військових частин Уряд вирішив не […]