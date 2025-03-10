делегації обговорять питання територій — Віткофф — новини сьогодні

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На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент фото: Офіс президента Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За […]