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«Ціни – неадекватні». Зеленський анонсував засідання РНБО через вартість ліків

  • 10 Лютого, 2025
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фото: Офіс президента Зеленський: Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про […]