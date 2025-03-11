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Зеленський провів Ставку присвячену енергетиці

Зеленський заслухав доповіді представників усіх ключових учасників енергетичної галузі фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна працює з партнерами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії Президент України Володимир Зеленський […]

Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар РФ новою ракетою – AFP

Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро фото з відкритих джерел Повідомляється, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 […]